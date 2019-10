Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 05. Oktober 2019, befuhr um 23.15 Uhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Straße Auf den Höfften und beschädigte dort einen Gartenzaun. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne Angabe seiner Personalien. Am Gartenzaun entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 95 00.

