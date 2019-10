Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen OT Steinrieden - Unerlaubte Abfallentsorgung

Am Sonntag, 06. Oktober 2019, gegen 22.30 Uhr, haben unbekannte Täter 40 Fahrzeugreifen unerlaubt auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in der Straße Am Bäkmoor entsorgt. Durch Zeugen wurde ein weißer Transporter mit Anhänger beobachtet, der sich zur Vorfallszeit dem landwirtschaftlichen Anwesen genähert und kurze Zeit wieder entfernt haben soll. Zeugen, die Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Löningen (Tel: 05432/9500) zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell