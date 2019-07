Polizei Korbach

POL-KB: Frankenberg-Friedrichshausen - Einbruch in Wohnhaus

Korbach (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brach ein unbekannter Täter in ein Wohnhaus in Friedrichshausen ein.

Der Täter gelangte in das Wohnhaus in der Straße Neuer Weg, indem er ein vermutlich gekipptes Fenster öffnete. Er entwendete eine geringe Menge Bargeld und flüchtete durch das zuvor geöffnete Fenster.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-7203-0, oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

