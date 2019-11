Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Versuchter Diebstahl aus Kfz

Sachbeschädigung an Kfz

Zweibrücken (ots)

Im Zeitraum vom 09.11.2019, 17:00 Uhr bis 11.11.2019, 07:00 Uhr wurde an einem weißen Mercedes-Transporter, Typ Sprinter, der in der Christoph-Knorr-Straße am Fahrbahnrand in Höhe Anwesen Nr. 8 geparkt war, die Heckscheibe eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug wurde nichts gestohlen.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat.

