Polizei Homberg

POL-HR: Neikirchen: Einbruch in Stadtverwaltung

Homberg (ots)

Neukirchen Einbruch in Verwaltungsgebäude Tatzeit: 19.08.2019, 16:45 Uhr bis 20.08.2019, 07:30 Uhr In das Gebäude der Stadtverwaltung "Am Rathaus" brachen unbekannte Täter ein und verursachten hierbei 1.500,- Euro Sachschaden. Die Täter brachen ein Fenster zum Gemeinschaftssaal auf und gelangten hierdurch in das Gebäude. Im Gebäude brachen sie eine verschlossene Bürotür auf und durchsuchten sämtliche Schränke und Schubladen. Die Täter verließ das Gebäude durch das aufgebrochene Fenster und entfernte sich in unbekannte Richtung. Es wurde nichts entwendet. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell