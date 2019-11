Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Auto überschlägt sich und bleibt auf dem Dach liegen

Lemberg (ots)

Gestern befuhr eine 49jährige Pkw-Fahrerin gegen 07:15 Uhr die L486 zwischen Lemberg und Langmühle. In einer Rechtskurve verlor sie vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über den Ford Fusion, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Das Auto blieb auf dem Dach liegen. Mit Hilfe von Ersthelfern konnte die Fahrerin das Fahrzeug mit leichten Verletzungen verlassen. Sie wurde mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus verbracht. Am Ford entstand Totalschaden in Höhe von circa 5000 Euro.

