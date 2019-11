Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfall mit zeitweiliger Vollsperrung der B 10

Münchweiler (ots)

Gestern Abend kam es gegen 22:40 Uhr zu einem schweren Unfall auf der B 10. Ein 4fach besetzter 1er BMW kam in der Linkskurve zwischen Ständenhof und Münchweiler aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort streifte er die Schutzplanke und schleuderte zurück auf die Fahrbahn und kam schließlich an der Mittelleitplanke zum Stehen. Dadurch war die linke Fahrspur blockiert. Glücklicherweise kam es nicht zu Folgeunfällen. Eine zeitweilige Vollsperrung der B10 war die Folge. Der 21jährige Fahrer und die drei gleichaltrigen Mitinsassen blieben unverletzt. Am BMW entstand ein Schaden von circa 10.000 Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Schaden an der Leitplanke wird auf 1500 geschätzt.

