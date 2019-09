Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Betrunken mit Fahrrad unterwegs

Northeim (ots)

Northeim, Teichstraße, Sonntag, 01.09.19, 03.17 Uhr

NORTHEIM (schw) - Beamte der Polizeiinspektion Northeim stellten in der Nacht zu Sonntag, gegen 03.17 Uhr in der Teichstraße in Northeim einen Fahrradfahrer fest, der mit seinem Fahrrad ohne Licht unterwegs war. Bei einer Überprüfung des 42-jährigen northeimer Fahrradfahrers konnten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft feststellen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,6 Promille. Es wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Des Weiteren wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

