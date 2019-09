Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Telefon und Geldbörse entwendet

Northeim (ots)

Northeim, Breite Straße, Samstag, 31.08.19, 0.00 Uhr NORTHEIM (schw) - Am Samstag, gegen 17.30 Uhr zeigte ein 39-jähriger Mann aus Schönau den Diebstahl seiner Geldbörse, sowie seines Mobiltelefones an. Der Geschädigte teilte mit, dass er sich am vorangegangenen Abend in einer, in der Breiten Straße ansässigen Gaststätte aufgehalten habe. Im Verlauf des Samstags habe er dann das Fehlen seiner Geldbörse und seines Mobiltelefones festgestellt. Aufgrund konkreter Hinweise auf einen 39-jährigen Tatverdächtigen aus Northeim wurde über die Staatsanwaltschaft Göttingen ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Northeimers beantragt. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung konnte sowohl die Geldbörse als auch das Mobiltelefon aufgefunden werden. Gegen den Northeimer wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahl eingeleitet.

