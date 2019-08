Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pkw - Tür zerkratzt

Northeim (ots)

37181 Hardegsen, Hinterstraße, Donnerstag, 29.08.2019, 20 Uhr - Freitag, 30.08.2019, 13:50 Uhr,

Hardegsen (Gro)

Im o.g. Tatzeitraum wurde eine Tür an einem blauen VW Polo, welcher in der Hinterstraße abgestellt war, zerkratzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 400 Euro.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Hardegsen (Tel. 05505-2323) zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell