Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: beschädigter Gartenzaun durch Unfallflucht

Bad Gandersheim (ots)

Kreiensen, Erlenweg, zw. Mittwoch dem 28.08.19, 18:00 Uhr bis Freitag, 30.08.19, 20:00 Uhr

Im genannten Zeitraum ist ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen einen Gartenzaun im Erlenweg in Kreiensen gefahren. Hierbei wurde der Maschendrahtzaun, das Gartentor und eine Querstrebe beschädigt. Der Schaden wird auf insgesamt 300 Euro geschätzt. Als unfallverursachendes Fahrzeug kommt ein Tranporter oder Lkw in Betracht. Dieser dürfte beim Zurücksetzen gegen den Zaun gefahren sein. Hinweise auf den Verursacher bitte an die Polizei Bad Gandersheim unter der Tel.-Nr. 05382-919200

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Bad Gandersheim

Pressestelle



Telefon: 05382/91920 0

Fax: 05382/91920 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell