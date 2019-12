Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede - Unfallflucht in der Hövelstraße

Wickede (ots)

Ein in der Hövelstraße geparkter VW Polo, stand am Sonntag, in der Zeit zwischen 14.30 Uhr und 17.45 Uhr, in der Nähe des dortigen Cafés. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte die linke Seite des Polos und entfernte sich vom Unfallort, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Der entstandene Sachschaden am VW wird auf 1.500 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02922-91000 zu melden. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell