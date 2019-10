Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung Cloppenburg 26./27.10.19

Cloppenburg/Vechta (ots)

Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln Ein 21-jähriger Cloppenburger gerät am Samstag, um 14:50 Uhr, mit seinem PKW in Cloppenburg auf der Straße Landwehr in eine Verkehrskontrolle. Dabei wird festgestellt, dass er vorher Betäubungsmittel konsumiert hatte. Nachdem eine Blutentnahme durchgeführt wurde, wurde die Weiterfahrt untersagt.

Verkehrsunfall in Cloppenburg Samstag, 26.10.2019, 15:55 Uhr Zu einem Auffahrunfall mit insgesamt rund 7000 Euro Sachschaden kam es auf der Emsteker Straße, an der Einmündung zur Lindenallee. Eine 52-Jährige aus Blender musste ihren PKW verkehrsbedingt abbremsen. Dies bemerkte ein hinter ihr fahrender 51-Jähriger aus Emstek offenbar zu spät. Er fuhr mit seinem Klein-LKW auf dem PKW auf. Verletzt wurde niemand.

