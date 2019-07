Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190717-1: Betrunkener Fahrer flüchtete- Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein 32-jähriger Mann aus Hürth ist am Dienstag (16. Juli) um 18:15 Uhr mit seinem Auto gegen eine Grundstücksmauer gefahren.

Der Hürther wendete auf der Ribbertstraße/ Ecke Bödikerstraße. Bei diesem Fahrmanöver stieß er rückwärts gegen eine Grundstücksmauer, die dadurch zum Teil umstürzte. An seinem Auto entstand ebenfalls ein Schaden.

Anschließend fuhr er in Richtung Bonnstraße davon. Ein Zeuge beobachtete den Unfall und verständigte die Polizei. Die Beamten trafen in unmittelbarer Nachbarschaft auf das beschädigte Auto und einen weiteren Zeugen. Mithilfe der Zeugen ermittelten die Beamten den 32-Jährigen und trafen ihn zu Hause an.

Er gab an, dass er sich später bei der Geschädigten melden wollte, wenn er wieder nüchtern sei. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,78 Promille. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe. Die Polizisten stellten seinen Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren ein. (wp)

