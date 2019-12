Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Wohnungseinbrecher unterwegs

Werl (ots)

Gleich zwei Mal schlugen gestern unbekannte Wohnungseinbrecher in Werl zu. Zwischen 8 Uhr und 18.20 Uhr hebelten die unbekannten Einbrecher in der Kaiserin-Gisela-Straße die rückwertige Terrassentür des dortigen Einfamilienhauses auf. Anschließend durchsuchten sie die Wohnräume und entwendeten Bargeld. Zwischen 16.30 Uhr und 16.55 Uhr hebelten sie in der Ahornallee das Schlafzimmerfenster in einem Mehrfamilienhaus auf. Dort erbeuteten sie Schmuck. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02922-91000 zu melden. (reh)

