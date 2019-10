Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Mehrere Fahrzeugspiegel parkender Pkw beschädigt (03+19/2010)

Speyer (ots)

20.10.2019, 01:00 - 01:30 Uhr

In den frühen Morgenstunden des Samstags zwischen 01:00 - 01:30 Uhr kam es in der Prinz-Luitpold-Straße, der Paul-Neumann-Straße und der Straße Im Erlich zur Beschädigung mehrerer Pkw-Außenspiegel durch Unbekannte. Der an den 9 betroffenen Fahrzeugen entstandene Gesamtschaden dürfte bei ca. 2400 EUR liegen. Im Zusammenhang mit den Beschädigungen wurden in der Prinz-Luitpold-Straße durch einen Zeugen zwei jugendliche Radfahrer mitgeteilt, welche gegen die Spiegel von dort geparkten Fahrzeugen treten würden. Weiterhin vernahm in der Straße Im Erlich ein Anwohner zunächst ein lautes "Poltern" und sah beim Blick aus seinem Fenster 5 Jugendliche. Eine Personenbeschreibung der Jugendlichen konnte in beiden Fällen nicht abgegeben werden. Auch konnte die Polizei solche an den jeweiligen Tatorten sowie den umliegenden Straßen nicht mehr feststellen.

Zeugen, welche Angaben zu möglichen Tatverdächtigen machen können oder selbst geschädigt wurden, werden aufgefordert, sich mit der Polizei Speyer unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

