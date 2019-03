Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Weststadt: Kasse aus Schnellrestaurant entwendet

Heidelberg (ots)

Ein bislang Unbekannter entwendete am frühen Freitagmorgen eine Kasse über den Fahrzeugschalter eines Schnellrestaurants. Der Täter ging gegen 06:40 Uhr zu Fuß durch den Drive-In in der Hebelstraße und schob die Scheibe des Schalters auf, griff in nach der Kasse und floh anschließend mit dieser. Eine Mitarbeiterin bemerkte gerade noch die Flucht des Mannes und beschreibt diesen wie folgt: sehr jung, hellere Haare, weiße Hautfarbe, schlank. Trug eine helle Jacke. In der Kasse befanden sich knapp 100 EUR Wechselgeld. Zeugen werden gebeten, sich unter 06221 991700 an die Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Mitte zu wenden.

