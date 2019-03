Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbruch in Supermarkt - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

12. März 2019 | Kreis Stormarn - 09.03. / 11.03.2019 Oststeinbek

Zwischen dem 09.03.2019, 22.00 Uhr und dem 11.03.2019, 04.40 Uhr, kam es in einem Supermarkt im Willinghusener Weg in Oststeinbek zu einem Einbruch.

Ein oder mehrere Täter drangen über das Dach in den Supermarkt ein. So gelangten die Täter in den Lagerbereich und entwendeten dort Laptops und Spielekonsolen in einer noch unbekannten Menge.

Die Polizei sucht nun Zeugen: Wer kann Angaben zur Tat machen? Wer hat im Tatzeitraum, im Willinghusener Weg oder in der näheren Umgebung verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Reinbek unter der Telefonnummer 040/727707-0.

