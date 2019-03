Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Mehrere Fahrzeuge entwendet - ein Fahrzeug aufgebrochen

Ratzeburg (ots)

09.März 2019 | Kreis Stormarn - 11.03.2019 Ahrensburg In der Zeit vom 08.03.2019 / 18:00 Uhr bis zum 09.02.2019 / 11:00 Uhr, wurden in Ahrensburg, Otto-Siege-Straße, drei Fahrzeuge entwendet sowie ein Pkw aufgebrochen.

Alle betroffenen Fahrzeuge wurden in der Otto-Stiege-Straße am Fahrbahnrand geparkt abgestellt. Entwendet wurden ein grauen BMW X 1 (14.000,- Euro), ein schwarzen BMW Mini Couper S (17.000,-Euro) sowie ein grauen Ford Focus (17.000,- Euro). Hinweise zur Tatausführung liegen nicht vor. Im selben Zeitraum wurde zudem bei einem Ford Kuga das Türschloss entfernt. Ein Tatzusammenhang ist hier möglich.

Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen gesucht: Wer kann Angaben zu den Pkw-Diebstählen und dem - aufbruch machen? Wem sind im Tatzeitraum, in der Otto-Stiege-Straße in Ahrensburg verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Zeugenhinwiese bitte an die Kriminalpolizei in Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102 / 809-0.

