POL-RZ: Linienbus fing Feuer

Am 11.03.2019, gegen 06:10 Uhr, führte ein technischer Defekt an der Bremse eines Linienbusses zu einem Brand. Die 56-jährige Busfahrerin reagierte geistesgegenwärtig, stoppte den Bus auf der B 206, Ratzeburger Straße in Westerau und verließ mit den ca. 20 Fahrgästen umgehend das Fahrzeug.

Personen wurden nicht verletzt. Durch das Verkehrsunternehmen wurde umgehend ein Ersatzbus für die betroffenen Fahrgäste organisiert.

An den Löscharbeiten waren die Feuerwehren aus Westerau, Barnitz und Bad Oldesloe beteiligt. Zu einer größeren Verkehrsbehinderung kam es nicht.

