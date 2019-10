Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Einbruch in Gewerbeschule - Feuerlöscher verspürt - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Von Dienstag auf Mittwoch, 22./23.10.19, wurde in die Gewerbeschule in Lörrach eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Allerdings wurden durch den oder die Unbekannten mehrere Feuerlöscher in den Fluren versprüht. Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0, sucht Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Zeitraum von 18.30 bis 06.30 Uhr aufgefallen waren.

