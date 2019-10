Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Alkoholisierter Mann zersticht Reifen an Streifenwagen

Freiburg (ots)

Am Mittwochabend, 23.10.19, gegen 17.20 Uhr, war die Polizei in Weil am Rhein auf dem Rathausplatz im Einsatz. Von hier war ein Streit zwischen mehreren Personen gemeldet worden. Hierzu war ein Streifenwagen auf dem Rathausplatz abgestellt. Während des Einsatzes soll dann ein 37-jähriger Mann an den Streifenwagen herangetreten sein und mit einem Messer einen Reifen beschädigt haben, so dass die Luft entwich. Der alkoholisierte Mann konnte vorläufig festgenommen werden. Er wird wegen Sachbeschädigung und Verstoßes gegen das Waffengesetz angezeigt. Der Streifenwagen musste abgeschleppt werden.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621 176-351

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell