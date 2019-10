Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Friedrichshafen

Sachbeschädigung

Ein unbekannter Täter schlug in der Nacht von Montag auf Dienstag an der Einmündung Werthmannstraße / Pacellistraße die Beifahrerscheibe eines BMW ein. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang nicht bekannt. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, in Verbindung zu setzen.

Friedrichshafen

Besonders schwerer Fall des Diebstahls

Die Beifahrerscheibe eines in der Königsberger Straße abgestellten Renault wurde am Dienstag zwischen 15.30 Uhr und 15.45 Uhr durch einen unbekannten Täter eingeschlagen. Aus dem Inneren entwendete dieser eine Handtasche, in der sich zwei Smartphones, ein Geldbeutel und diverse persönliche Gegenstände befanden. Es entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, zu wenden.

Friedrichshafen

Versuchter Pkw-Aufbruch

Ein unbekannter Täter schlug am Mittwochmorgen gegen 02.15 Uhr im Starenweg die Beifahrerscheibe eines Pkw ein. Als die Alarmanlage auslöste, ließ der Täter von seinem Vorhaben ab und flüchtete. Ein Zeuge konnte eine männliche Person, etwa 170 cm groß, bekleidet mit weißem Longsleeve, dunkler Cap und einer schwarzen Umhängetasche weggehen sehen. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, zu informieren.

Immenstaad

Betrug

Vermutlich Opfer eines Betrugs wurde am Montag gegen 10 Uhr ein Mann in der Adlerstraße, der von einem Unbekannten in ein Gespräch verwickelt wurde und dem der Senior später einen dreistelligen Bargeldbetrag übergab. Der Unbekannte, der angab, Italiener zu sein und selber einmal in einer großen Firma in Friedrichshafen gearbeitet zu haben, erschlich das Vertrauen des Geschädigten und dessen Ehefrau. Als der Geschädigte ihn in sein Haus einlud, schenkte der Unbekannte dem Paar zwei Uhren und sechs Jacken. Später fragte er das Ehepaar, ob sie ihm Bargeld geben könnten, um seiner Frau in Italien ein Geburtstagsgeschenk kaufen zu können. Der Senior fuhr mit dem Mann zur Bank, hob Geld ab und überreichte ihm den gewünschten Betrag. Im Anschluss bedankte sich der Unbekannte und fuhr mit einem weißen größeren Pkw, evtl. SUV, davon. Beschrieben wird der vermeintliche Betrüger wie folgt: 50-55 Jahre alt, etwa 170 cm groß, normale Statur, schwarze kurze Haare, gepflegt, sehr freundlich, sprach verständliches Deutsch mit italienischem Akzent, trug eine Brille mit blauem Gestell. Personen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können oder selber Opfer einer solchen Masche geworden sind, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Immenstaad, Tel. 07545/1700, in Verbindung zu setzen.

Meckenbeuren

Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Mittwoch im Zeitraum von 08.30 Uhr bis 09.00 Uhr vermutlich beim Rückwärtsfahren einen in der Marienstraße am rechten Straßenrand abgestellten VW Multivan. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 1.500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Personen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, zu melden.

Daisendorf

Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Dienstag zwischen 11.15 Uhr und 11.45 Uhr vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen Volvo, der auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße "Brühl" abgestellt war. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 800 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Personen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Meersburg, Tel. 07532/4344-0, zu melden.

