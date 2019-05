Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Beschädigter PKW in der Zuckerbergstraße --- Zeugen gesucht

Trier (ots)

In der Zeit von Donnerstag, den 02.05.2019.2019, 18:00 Uhr bis Freitag, 03.05.2019, 09:00 Uhr wurde in der Zuckerbergstraße unmittelbar angrenzend an die Gaststätte "De Winkel" an einem auf einem frei zugänglichen Privatgrundstück der linke Außenspiegel und die Fahrertür eines BMW Z4 durch unbekannte Täter beschädigt. Dabei wurde der Spiegel vermutlich abgetreten. Wer kann Angaben zu dem oder die Täter machen.

