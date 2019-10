Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen (ots)

L 285

Verkehrsunfall

Eine schwer verletzte Verkehrsteilnehmerin und ein Gesamtschaden von rund 37.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 17.25 Uhr auf der L 285 ereignet hat. Eine 52-jährige Mercedes-Benz-Lenkerin befuhr den Gemeindeverbindungsweg von Renhardsweiler kommend in Richtung Rieden. An der Einmündung zur Landesstraße 285 bog sie rechts ab, um weiter in Richtung Bad Saulgau zu fahren. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer 51-jährigen Opel-Lenkerin, die von Boos kommend in Richtung Bad Saulgau unterwegs war. Bei der Kollision geriet der Opel ins Schleudern, wurde in einer langgezogenen Rechtskurve ausgehebelt, überschlug sich und prallte in den entgegenkommenden Opel einer 42-Jährigen. Das Fahrzeugdach des Opels der 52-jährigen wurde im Bereich des Fahrersitzes massiv eingedrückt und somit die Fahrerin im Fahrzeug eingeklemmt. Die Freiwillige Feuerwehr Bad Saulgau rückte mit 40 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen an die Unfallstelle aus und befreite die 51-Jährige aus ihrem Fahrzeug. Schwer verletzt wurde sie mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Verkehrsteilnehmer wurden nicht verletzt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde zur Klärung des genauen Unfallhergangs ein Sachverständiger hinzugezogen. Während der Einsatzmaßnahmen war die Landesstraße für rund vier Stunden komplett gesperrt.

Pfullendorf

Nicht ausreichend gesicherter Pkw

Offensichtlich ungenügend gegen Wegrollen gesichert war am Dienstag gegen 14.30 Uhr ein Pkw in der Straße "Am Sechslindenöschle", der eine abschüssige Straße hinabrollte und gegen einen Baum prallte. Insgesamt entstand Sachschaden von rund 6.000 Euro. Ermittlungen ergaben, dass zwar die Handbremse angezogen, der Gang jedoch nicht eingelegt war.

Kratzer

