Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Weitere Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Konstanz (ots)

--

Rielasingen-Worblingen

Verkehrsunfall mit Lkw

Erheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am heutigen Dienstag gegen 10.15 Uhr an der Einmündung der Landesstraße 222 in die Bundesstraße 34 zwischen Singen am Hohentwiel und Gottmadingen ereignete. Der 48-jährige Lenker eines Lkw mit einem höchstzulässigen Gesamtgewicht von 7,49 Tonnen befuhr die Landesstraße 222 aus Richtung Rielasingen in Richtung Gottmadingen und bog an der Einmündung nach rechts auf die Bundesstraße 34 in Richtung Singen am Hohentwiel ein. Hierbei kippte der Aufbau des Lkw nach links von der Ladefläche des Lkw ab und stürzte auf zwei Pkw, die auf der Linksabbiegespur der Bundesstraße 34 wegen einer roten Ampel warteten. Der Lenker des Lkw erlitt einen psychischen Schock und wurde am Unfallort durch einen Rettungsdienst versorgt. Weitere Verkehrsteilnehmer wurden bei dem Verkehrsunfall nicht verletzt. Die Bundesstraße 34 musste im Bereich der Unfallstelle vollständig gesperrt werden. Die Bergung des verunfallten Lkw erfolgte ab 15.30 Uhr und war um 17.30 Uhr noch nicht abgeschlossen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Engen im Hegau

Verkehrsunfall mit Sattelzug

Der 34-jährige Lenker eines Sattelzuges mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 40 Tonnen befuhr am heutigen Dienstag gegen 08.00 Uhr die Landesstraße 191 aus Richtung Engen im Hegau in Fahrtrichtung Geisingen im Landkreis Tuttlingen. Etwa 200 Meter nach dem sogenannten "Hegaublick" geriet er infolge Unachtsamkeit mit den rechten Rädern seines Sattelzuges in den rechts neben der Fahrbahn verlaufenden Grünstreifen. Der mit Granulatmaterial beladene Sattelzug sank in den nicht befestigten Untergrund, stürzte auf die rechte Fahrzeugseite und blieb in einer angrenzenden Wiese liegen. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand. Zur Bergung des Sattelzuges und des Frachtgutes musste die Landesstraße von 10.30 bis gegen 16.00 Uhr gesperrt werden. Die Sperrung und eine Umleitungsstrecke wurden durch die Straßenmeistereien Engen und Spaichingen eingerichtet.

Rückfragen bitte an:

KHK Herbert Storz, Tel. 07531 995-1015,



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995 -0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell