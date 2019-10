Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Konstanz (ots)

Konstanz

Geparktes Auto gestreift

Das Weite suchte ein unbekannter Fahrzeuglenker am vergangenen Freitagnachmittag zwischen 15.00 Uhr und 15.10 Uhr, nachdem er einen in Höhe einer Bäckerei in der Kapitän-Romer-Straße am Fahrbahnrand abgestellten Subaru Impreza gestreift und einen Fremdschaden von rund 2.500 Euro angerichtet hatte. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu melden.

Konstanz

Betrugsversuche scheiterten

In zwei Fällen wollte ein unbekannter Täter am Montagabend zwischen 18.45 Uhr und 19.00 Uhr, zwei ältere Frauen nach Wertgegenständen ausfragen. Mit der üblichen Masche meldete sich der Unbekannte telefonisch, gab sich als Polizeibeamter aus und wies die Angerufenen darauf hin, dass die Polizei Täter bei einem Einbruch in der Umgebung geschnappt habe, bei denen die Adressen der Frauen aufgefunden worden seien. Die beiden potenziellen Opfer, denen diese Betrugsmasche bekannt war, gingen den Betrügern jedoch nicht auf den Leim und beendeten sofort wieder das Gespräch.

Konstanz

Musikbox entwendet

Wegen Diebstahls ermittelt die Polizei gegen eine Gruppe junger Männer, die am Montagabend gegen 19 Uhr vier Jugendliche auf einem Spielplatz in der Hermann-von-Vicari-Straße zunächst anpöbelten und danach eine von den Geschädigten mitgeführte Musikbox ausschalteten. Während des verbalen Streits soll einer der unbekannten Männer die Musikbox an sich genommen und mit seinen Begleitern auf ihren Fahrrädern in Richtung Lindauer Straße geflüchtet sein. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem unbekannten Täter oder dessen Begleitern geben können, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, aufzunehmen.

Radolfzell

Ex-Freund tritt zu

Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen 43-Jährigen, der am Montagabend gegen 18.25 Uhr auf seine Ex-Freundin und deren 29-jährigen Begleiter in der Karl-Wolf-Straße traf. Ohne Vorwarnung soll der Tatverdächtige auf den sitzenden jüngeren Mann zugegangen sein und diesem mit dem Fuß gegen den Hals getreten haben. Als die Ex-Freundin daraufhin den mutmaßlichen Täter mit Pfefferspray besprühte, entfernte er sich zu Fuß. Die Ermittlungen der Polizei zu dem Vorfall dauern an.

Radolfzell

Sachbeschädigung

Von Freitag auf Samstag haben unbekannte Täter auf dem Grillplatz am Kohlplatz in Markelfingen beim Wanderparkplatz an der Kaltbrunner Straße einen Holztisch aus seiner Verankerung gerissen und anschließend verbrannt. Personen, die in der fraglichen Nacht Verdächtiges auf dem Grillplatz beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732/95066-0, zu melden.

Radolfzell

Polizei zeigt Autofahrer an

Anzeichen von Alkoholeinwirkung hat eine Streifenwagenbesatzung bei einem 58-jährigen Autofahrer festgestellt, den sie am Montagabend gegen 16.50 Uhr in der Tegginger Straße anhielt und überprüfte. Nach einem positiven Alkoholtest, untersagten die Beamten die Weiterfahrt des Mannes und zeigten ihn an. Er hat nun mit einem Bußgeld, Punkten in Flensburg und einem Fahrverbot zu rechnen.

Öhningen

Haustür beschädigt

Sachschaden von rund 600 Euro hat ein unbekannter Täter angerichtet, der von Sonntag auf Montag einen Stein gegen das Glaselement der Haustür eines Wohngebäudes in der Oberstaaderstraße warf. Personen, die in der fraglichen Nacht Verdächtiges in der Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Gaienhofen, Tel. 07735/97100, in Verbindung zu setzen.

Tengen

Verkehrsunfallflucht

Dank einer aufmerksamen Zeugin konnte die Polizei rasch eine Verkehrsunfallflucht aufklären, die ein zunächst unbekannter Fahrzeuglenker am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr in der Ludwig-Gerer-Straße begangen hat. Der 34-jährige Fahrer hatte seitlich in eine Parklücke eingeparkt und war dann ausgestiegen, um hinten zu schauen, wie weit er noch zurückstoßen kann. Dabei rollte der offensichtlich nicht richtig gesicherte Pkw vorwärts und stieß gegen einen geparkten VW Touareg. Ohne sich um den angerichteten Fremdschaden von mehreren hundert Euro zu kümmern, entfernte sich der Autofahrer zu Fuß von Unfallstelle. Die Zeugin hatte jedoch den Vorfall beobachtet und die geschädigte Pkw-Lenkerin, als diese zu ihrem Auto zurückkehrte, über die Unfallflucht unterrichtet.

Singen

Vorrang missachtet

Keine Verletzten, aber Sachschaden von rund 25.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Montagabend kurz nach 18 Uhr in der Riedstraße. Ein 53-Jähriger hatte mit seinem Daimler-Benz von der Riedstraße kommend nach links in die K 6158 abbiegen wollen und hierbei eine bevorrechtigte 57-jährige Audi-Fahrerin übersehen, weshalb es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam.

Singen

Baustellendiebstahl

In der Zeit von Sonntagnachmittag bis Montagvormittag hat ein unbekannter Täter auf der Baustelle der Festungsruine Hohentwiel zwei Hilti-Werkzeugkoffer mit einem Akkuwinkelschleifer, Typ AG-125-A22, Seriennummer 072712, und einen Akku-Bohrhammer, Typ TE-4-A22, Seriennummer 128665, mit jeweils einem Akku im Gesamtwert von nahezu 800 Euro entwendet. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges bei der Baustelle beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib der gestohlenen Maschinen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, zu melden.

Singen

Teures E-Bike entwendet

Wie jetzt erst angezeigt wurde, hat ein unbekannter Täter am 20. Oktober zwischen 21 und 22 Uhr ein auf der Wendeplattform in Höhe des Gebäudes Niederhofstraße 6 verschlossen abgestelltes, blau-schwarzes E-Mountainbike der Marke Flyer, Modell Uprock 7.4.10 2017 im Wert von rund 5.000 Euro entwendet. Personen, die den Diebstahl an diesem späten Sonntagabend beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des gestohlenen E-Bike mit der Rahmen-Nr. TFYHZXX16G4953815 geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, in Verbindung zu setzen.

Singen

Kühlaggregat entwendet

Über das vergangene Wochenende haben unbekannte Täter das Kühlaggregat eines Lkw, der auf einem Firmengelände in der Straße "Pfaffenhäule" abgestellt war, im Wert von nahezu 10.000 Euro demontiert und entwendet. Zum Abtransport des etwa 300 Kilogramm schweren Aggregats war ein entsprechendes Fahrzeug notwendig. Personen, die zwischen Freitagabend und Montagmorgen Verdächtiges in der Straße beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des gestohlenen Kühlaggregats geben können, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, aufzunehmen.

Gottmadingen

Vorfahrt missachtet

Einen leicht Verletzten und Sachschaden von über 10.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Montagmorgen gegen 08.15 Uhr in Gottmadingen. Der 44-jährige Lenker eines BMW 530 d hatte den Steiner Weg ortseinwärts befahren und an der Einmündung der Rosenstraße einen bevorrechtigten, von rechts kommenden 29-jährigen Autofahrer übersehen. Nach dem Zusammenstoß der beiden Autos klagte der Fahrer des Ford Kuga über Schmerzen und Kreislaufprobleme, weshalb er vom Rettungsdienst zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht wurde.

Stockach

Fußgängerin erfasst

Leichte Verletzungen erlitt eine 48-jährige Fußgängerin am Montagmorgen gegen 07.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall im Hägerweg. Die 46-jährige Lenkerin eines SUV war in Richtung Kreisverkehr Tuttlinger Straße gefahren und hatte dort zunächst angehalten, weil von links ein weiteres Fahrzeug an den Kreisverkehr heranfuhr. Der Fahrer dieses Pkw hatte nach Angaben der Autofahrerin eine Winkbewegung gemacht, die sie als Aufforderung zum Losfahren deutete. Während sie nach rechts schaute und anfuhr, möchte die Fußgängerin die Straße von rechts nach links überqueren. Dabei wurde die 48-Jährige von der Pkw-Lenkerin übersehen und leicht erfasst. Die Fußgängerin wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

Markus Sauter

Telefon: 07531 995-1010

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell