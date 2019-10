Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Konstanz (ots)

--

Gammertingen

Unfall

Rund 4000 Euro Sachschaden verursachte ein 39-jähriger Sattelzug-Fahrer am Montag gegen 16.45 Uhr beim unachtsamen Rückwärtsfahren in der Danziger Straße. Der Fahrer war zu einem Firmengelände unterwegs und bemerkte nach der Einmündung zur Burladinger Straße, dass er die Einfahrt zur Firma verpasst hatte. Er ließ seinen Sattelzug auf der abschüssigen Straße nach hinten rollen und bog nach Erreichen der Burladinger Straße in diese nach rechts ein. Hierbei scherte das Heck des Aufliegers nach links aus und beschädigte einen am Straßenrand ordnungsgemäß geparkten VW-Golf, wodurch wirtschaftlicher Totalschaden am VW entstand.

Gammertingen

Sachbeschädigung

Ein unbekannter Täter beschädigte im Zeitraum zwischen Donnerstag, 18.00 Uhr, und Sonntag, 16.00 Uhr, einen in der Schelmengartenstraße geparkten Renault Twingo. An dem Renault wurden beide vorderen Seitenscheiben, die Frontscheibe und die Motorhaube beschädigt. Außerdem wurde mit einem Messer mehrfach in alle vier Reifen gestochen. Sachdienliche Hinweise sind an die Polizei Gammertingen, Tel. 07574 921687, erbeten.

Ostrach

Wildunfall

Hoher Sachschaden von rund 5000 Euro an einem Pkw entstand bei einem Unfall am Montag gegen 21.00 Uhr auf der L 194. Ein VW-Fahrer war aus Richtung Pfullendorf kommend nach Ostrach unterwegs, als ein Wildschwein von rechts die Fahrbahn kreuzte. Der Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Tier, welches beim Aufprall getötet wurde. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit, er wurde durch ein Transportunternehmen geborgen.

Mengen

Diebstahl

Ein bislang unbekannter Täter zerschnitt am Montag zwischen 17.30 Uhr und 22.00 Uhr auf dem Norma-Parkplatz in der Hauptstraße das Stoffdach eines geparkten BMW-Cabrio und entriegelte durch die Öffnung die Beifahrertür des Fahrzeugs. Hieraus entwendete er eine Fotoausrüstung im Wert von ca. 1000 Euro. Des Weiteren entwendete der Täter die Geldbörse, in welcher sich Bargeld, Ausweispapiere und Bankkarten befanden. Sachdienliche Hinweise sind an die Polizei Bad Saulgau, Tel. 07581 482-0, erbeten.

Urbat, Tel. 07531 995 1017

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell