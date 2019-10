Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Konstanz (ots)

--

Allensbach

Von der Fahrbahn abgekommen

Leichte Verletzungen zog sich eine 47-jährige Autofahrerin am frühen Sonntagmorgen gegen 04.25 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der B 33 zu. Die Frau hatte die Bundesstraße in Richtung Konstanz befahren und war kurz nach der Anschlussstelle Allensbach-Ost mit ihrem Fiat 500 vermutlich infolge Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Leitplanke geprallt. Von dort wurde das Auto zurückgeschleudert, das auf der linken Straßenseite in einem angrenzenden Feld zum Stehen kam. Am Pkw der 47-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Konstanz

Mit Gegenverkehr kollidiert

Beim Einfahren vom Bahnhofplatz in die Hafenstraße ist ein 20-jähriger Pkw-Lenker am späten Samstagabend gegen 22.50 Uhr vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf der nebelfeuchten Fahrbahn mit seinem Opel-Corsa ins Rutschen geraten und auf der Gegenfahrspur mit dem Seat eines entgegenkommenden 49-jährigen Autofahrers zusammengestoßen. Personen kamen bei der Kollision der beiden Fahrzeuge nicht zu Schaden.

Konstanz

Auto zerkratzt

Sachschaden von mehreren hundert Euro hat ein unbekannter Täter angerichtet, der in der Zeit von Samstagabend, 19.20 Uhr, bis Sonntagnachmittag, 13.20 Uhr, an einem in Höhe des Gebäudes Webersteig 2 abgestellten Auto die Fahrertür sowie die linke Seite der Motorhaube zerkratzte. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges in der Straße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, in Verbindung zu setzen.

Konstanz

Geldbeuteldiebstahl

Nur etwa fünf Meter hatte sich ein 44-Jähriger am Sonntagabend gegen 17.00 Uhr von seinem Rucksack entfernt, den er auf den Treppen beim Herosé-Park in der Karl-Einhart-Straße abgestellt hatte, als sich eine unbekannte Frau daran zu schaffen machte. Nachdem er die Unbekannte daraufhin ansprach, entschuldigte sich diese und fuhr mit einem hellen Damenfahrrad, auf dessen Gepäckträger sich ein Fahrradkorb befand, davon. Als der Mann seinen Rucksack kontrollierte, musste er feststellen, dass die Frau seine Geldbörse mit diversen Papieren und rund zehn Euro Bargeld entwendet hatte. Die Frau ist 40-50 Jahre alt und hat schulterlange Haare. Personen, denen die Radfahrerin aufgefallen ist oder die Hinweise zu deren Identität geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu melden.

Konstanz

Topf auf dem Herd vergessen

Zu einem Brandmeldealarm musste die Feuerwehr am Sonntagabend gegen 19.00 Uhr in die Elberfeldstraße ausrücken. Da die Bewohner der betroffenen Wohnung nicht zu Hause waren, musste die Feuerwehr die Tür gewaltsam öffnen. In der Wohnung fanden sie einen qualmenden Topf auf dem Herd, der offensichtlich auf der eingeschalteten Herdplatte vergessen worden war.

Radolfzell

Nach Streifvorgang geflüchtet

Sachschaden von rund 1.000 Euro hat ein unbekannter Fahrzeuglenker am Freitagabend gegen 18.45 angerrichtet, als er beim Verlassen eines Parkhauses in der Höllturm-Passage mit dem linken Heck seines VW-Transporters die Ausfahrtssäule streifte und dabei aus der Verankerung riss. Ohne sich um den angerichteten Fremdschaden zu kümmern, suchte der Verursacher anschließend das Weite. Der Vorfall wurde jedoch von der Überwachungskamera aufgezeichnet, weshalb das Verursacherfahrzeug bekannt ist. Die polizeilichen Ermittlungen zum verantwortlichen Fahrzeugführer dauern an.

Radolfzell

Fenster eingeschlagen

Aus noch nicht bekannten Gründen sind am Samstagabend gegen 18.15 Uhr zwei Männer im Alter von 20 und 38 Jahren in einer Asylbewerberunterkunft in der Kasernenstraße aneinandergeraten. Im Verlauf der Auseinandersetzung griff der jüngere der beiden Kontrahenten zu einem Cityroller und schlug damit gegen zwei Fenster, wodurch eines sowie ein Rollladen beschädigt wurden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Singen

Betrunkener wird renitent

Wegen Körperverletzung hat sich ein 18-Jähriger zu verantworten, der am vergangenen Freitagabend gegen 21.30 Uhr die Besatzung eines Rettungswagens beim Grillplatz an der Aach in der Remishofer Straße attackierte. Der junge Mann, der erheblich unter Alkohol- und Drogeneinwirkung stand, und ins Krankenhaus gebracht werden sollte, reagierte auf die Hilfe äußerst renitent und wurde gegenüber den Rettungssanitätern handgreiflich. Der 18-Jährige musste schließlich von Beamten des Polizeireviers überwältigt, auf der Trage im Rettungswagen fixiert und beim Transport in die Klinik begleitet werden.

Singen

Einbruch in Wohngebäude

In der Nacht zum Sonntag drang ein unbekannter Täter über ein zuvor aufgehebeltes Fenster in den Kellerraum eines Wohngebäudes in der Curth-Georg-Becker-Straße ein, von wo aus er sich nach Aufbrechen einer Tür ins erste Obergeschoss begab und dort die Räume einer Wohnung durchsuchte. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde aus diesen jedoch nichts entwendet. Personen, die in der fraglichen Nacht zwischen 00.00 Uhr und 01.00 Uhr Verdächtiges in der Straße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, in Verbindung zu setzen.

Singen

Unvermittelt zugeschlagen

Noch nicht klar sind die Beweggründe eines unbekannten Mannes , der am vergangenen Freitagabend gegen 20.25 Uhr am Haltepunkt der Landesgartenschau in der Schaffhauser Straße als Beifahrer aus einem Auto ausstieg und einem 16-Jährigen unvermittelt einen Schlag ins Gesicht versetzt haben soll. Als auch der Fahrer des Pkw auf den Geschädigten zulief, flüchtete dieser mit seinem Begleiter und verständigte die Polizei. Deren Ermittlungen nach den beiden Männern, die sich in Begleitung zweier weiteren Personen befanden, dauern an.

Singen

Vorfahrt missachtet

Sachschaden von rund 7.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Sonntagnachmittag an der Kreuzung Uhlandstraße/Am Posthalterswäldle ereignet hat. Der 50-jährige Lenker eines Ford hatte die Straße "Am Posthalterswäldle" in nördlicher Richtung befahren, als eine 82-jährige Autofahrerin an der Kreuzung mit der Uhlandstraße das Stopp-Zeichen missachtete und mit dem Fahrzeug des 50-Jährigen kollidierte. Während die beiden Unfallbeteiligten unverletzt blieben, mussten die nicht mehr fahrbereiten Autos abgeschleppt werden.

Singen

Unbekannter schlägt zu

Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen unbekannten Mann, der am Sonntagmorgen gegen 3 Uhr auf der Toilette im Untergeschoss einer Diskothek in der Otto-Hahn-Straße einem 23-Jährigen unvermittelt und grundlos einen Schlag ins Gesicht versetzt haben soll. Wie der deutlich alkoholisierte Mann schilderte, der vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht wurde, sei der Täter 18 bis 20 Jahre alt, vermutlich arabischer Herkunft und trug eine dunkle Hose sowie ein helles T-Shirt und eine Brille. Personen, die den Vorfall in der Diskothek beobachtet haben oder Hinweise zu dem unbekannten Mann geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07721/888-0, zu melden.

Singen

Geparktes Auto angefahren

Zwischen 15 Uhr und 18.30 Uhr hat ein unbekannter Fahrzeuglenker am vergangenen Samstag einen in Höhe des Gebäudes Nr. 16 in der Straße "Wartlanden" abgestellten Daimler-Benz A 180 vorne links angefahren und anschließend das Weite gesucht, ohne sich um den angerichteten Fremdschaden von mehreren hundert Euro zu kümmern. Um sachdienliche Hinweise bittet das Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0.

Hilzingen

Gestürzte Motorradfahrer

Zum Glück nur leichtere Blessuren haben sich ein 36-jähriger Motorradfahrer und seine Sozia am Samstagabend gegen 17 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Weiterdingen zugezogen. Eine Motorradgruppe hatte direkt nach der Ortsausfahrt in Richtung Welschingen einen vorausfahrenden Traktor mit Anhänger überholen wollen. Als eine Motorradfahrerin bemerkte, dass der Fahrer des Gespanns nach links blinkte, brach sie auf der Gegenfahrspur den Überholvorgang ab und bremste. Während eine weitere Motorradfahrerin noch rechtzeitig bremsen konnte, fuhr der 36-Jährige auf deren Maschine auf und stürzte.

Engen

Zusammenstoß mit Wildschwein

Sachschaden von rund 3.000 Euro ist in der Nacht zum Samstag gegen 00.20 Uhr bei einem Wildunfall auf der L 224 entstanden. Der 22-jährige Lenker eines KIA hatte die Landesstraße von Watterdingen kommend in Richtung Engen befahren, als plötzlich ein Wildschwein auf die Fahrbahn sprang. Bei der Kollision mit dem Tier wurde dieses getötet, der Pkw auf der rechten Fahrzeugseite stark beschädigt.

Engen

Alkoholisiert Unfall verursacht

Beim Befahren eines Gemeindeverbindungsweges von Engen in Richtung Anselfingen ist ein 20-Jähriger am frühen Samstagmorgen kurz nach 4 Uhr mit seinem Pkw von der Fahrbahn abgekommen und seitlich gegen einen Baum geprallt. Hierbei wurde ein 18-Jähriger, einer von zwei weiteren Mitfahrern, leicht verletzt. Der Unfallverursacher, bei dem die Polizei deutliche Anzeichen von Alkoholeinwirkung feststellte und der seine Fahrereigenschaft einräumte, veranlassten die Beamten im Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe und behielten seinen Führerschein ein.

Tengen

Autofahrerin übersieht Motorradfahrer

Einen schwer Verletzten und Sachschaden von rund 12.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am vergangenen Freitagnachmittag gegen 14.45 Uhr auf der B 314. Die 53-jährige Lenkerin eines Pkw hatte von der Bundesstraße nach links in die Straße "Im Ried" abbiegen wollen und hierbei den entgegenkommenden 68-jährigen Motorradfahrer übersehen. Bei der anschließenden Kollision der beiden Fahrzeuge wurde der Mann lebensgefährlich verletzt und musste im Krankenhaus sofort operiert werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde zur Klärung des genauen Unfallherganges ein Sachverständiger hinzugezogen.

Tengen

Junger Mann widersetzt sich Polizeibeamten

Nachdem er zunächst Security-Personal in einem Zelt auf dem Festplatz beleidigt hatte und anschließend handreiflich geworden war, mussten Beamte des Polizeipostens Engen in der Nacht zum Sonntag gegen 02.45 Uhr einen 26-Jährigen überwältigen und mit Handschließen fesseln. Der alkoholisierte Ausländer, der mehrere Polizisten beleidigte und einen leicht verletzte, musste auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung von 1.500 Euro bezahlen. Er hat sich nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zu verantworten.

Eigeltingen

Eingeklemmter Autofahrer

Mit schweren Verletzungen musste ein 20-jähriger Autofahrer in der Nacht zum Samstag gegen 3 Uhr nach einem Verkehrsunfall auf der K 6177 vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der Mann hatte mit seinem BMW die Kreisstraße von Reute in Richtung Honstetten befahren und war in einer Rechtskurve aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen, wo er gegen einen Baum prallte. Der junge Mann, der hierbei in seinem Fahrzeug eingeklemmt wurde, musste von den Freiwilligen Feuerwehren Eigeltingen und Stockach aus seinem Auto befreit werden. Das total beschädigte Auto des 20-Jährigen wurde von einem Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert.

Stockach

Trickdiebe

Zwei Trickdieben ist eine Kassiererin eines Lebensmittelmarkts am vergangenen Freitagabend gegen 18.45 Uhr in der Bahnhofstraße zum Opfer gefallen. Die beiden unbekannten Männer hatten ein Päckchen Zigarettenpapier gekauft und die Kassiererin gebeten, ihnen 400 Euro in 50 Euro-Scheinen zu wechseln. Nachdem die Frau danach noch zweimal die Stückelung ändern sollte, brach sie den Wechselvorgang ab und händigte den Tätern die anfangs übergebenen vier Hundert-Euro-Scheine wieder aus. Erst im Nachhinein wurde festgestellt, dass 250 Euro aus der Kasse fehlten. Von den beiden Männern, bei denen es sich um Rumänen handeln soll, liegt der Polizei folgende Beschreibung vor: 1. Etwa 25 Jahre alt, ca. 175 cm groß, kurze, dunkle Haare, Dreitagebart, trug eine schwarze Hose und einen weißen Kapuzenpullover. 2. 35 bis 40 Jahre alt, etwa gleich groß, dunkel gekleidet. Personen, denen die beiden mutmaßlichen Täter aufgefallen sind, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Stockach, Tel. 07771/9391-0, aufzunehmen.

Sauter, Tel. 07531 995 1010

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell