POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Friedrichshafen

Unfall

Rund 3500 Euro Sachschaden entstand bei einem Unfall am Montag gegen 17.00 Uhr auf der Colsmanstraße. Ein 28-jähriger Fahrer einer Zugmaschine befuhr die Colsmanstraße aus der Maybachstraße kommend in Fahrtrichtung Riedlewald, wollte auf Höhe der MTU den Fahrstreifen nach rechts wechseln und übersah dabei aus Unachtsamkeit eine 31-jährige VW-Fahrerin. Die Fahrzeuge stießen seitlich zusammen, dabei bleiben beide Fahrzeugführer unverletzt.

Tettnang

Einbruch

Ein unbekannter Täter versuchte am frühen heutigen Dienstagmorgen gegen 04.15 Uhr in einen Einkaufsmarkt in der Apflauer Straße einzubrechen. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie der Täter mit einem großen Schraubendreher versuchte, eine Tür aufzuhebeln und alarmierte die Polizei. Der Einbrecher hatte jedoch sein Vorhaben bereits vor Eintreffen der Beamten aufgegeben, war in einen Pkw gestiegen und mit hoher Geschwindigkeit geflüchtet. Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen konnte das Fahrzeug nicht aufgefunden werden.

Meckenbeuren

Trunkenheit

Wegen Trunkenheit im Verkehr wird ein 56-jähriger Mann angezeigt, der von Polizeibeamten am Montag gegen 22.00 Uhr im Ortsgebiet während einer Verkehrskontrolle angehalten wurde. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte leichter Alkoholgeruch in der Atemluft des Beschuldigten festgestellt werden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,1 Promille. Der Führerschein des Beschuldigten wurde in Verwahrung genommen.

Oberteuringen

Verkehrsunfall

Zwei leicht verletzte Personen und Sachschaden von rund 11.000 Euro an zwei Pkw forderte ein Unfall am Montag gegen 08.45 Uhr auf der Meersburger Straße. Ein 84-jähriger Toyota-Fahrer befuhr die Straße "Althaus" in Richtung B 33. An der Einmündung zur B 33 missachtete er das für ihn geltende Verkehrszeichen "Vorfahrt gewähren" und fuhr ohne anzuhalten nach links auf die B 33 ein. Hier kollidierte er seitlich mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden 47-jährigen Opel-Fahrer. Durch den Aufprall wurden beide Pkw-Lenker leicht verletzt. Der 84-Jährige wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Heiligenberg

Betrug

Ein 28-jähriger Mann bestellte im Internet auf der Seite eines Onlineshops eine Spielkonsole für etwa 300 Euro und wartete nun vergeblich auf seine Ware. Es stellte sich heraus, dass er auf einen sogenannten "Fakeshop" namens Zocker.shop.de hereingefallen war. Das Geld hatte der Mann vor Erhalt der Ware auf ein ausländisches Konto überwiesen.

Überlingen

Uhren aufgeschwatzt

Vor einem Supermarkt in der Lippertsreuter Straße wurde am Montag gegen 14.30 Uhr ein betagter Senior von einem unbekannten Mann angesprochen. Der Unbekannte schaffte es, den älteren Mann in ein Gespräch zu verwickeln und ihm drei Armbanduhren aufzuschwatzen. Schlussendlich kaufte der Senior bei dem Fremden drei Armbanduhren für 75 Euro. Die Ermittlungen zur Herkunft der Uhren dauern an.

Überlingen

Unfall

Sachschaden von rund 14.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 10.30 Uhr auf der L 200. Ein 54-jähriger Renault-Fahrer fuhr mit einem Pkw-Anhänger von der "Ottomühle" an die Kreuzung zur L 200 heran und blieb stehen, um dem querenden Verkehr Vorfahrt zu gewähren. Trotz wiederholten Schauens übersah er einen bevorrechtigten Lkw und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Beide Fahrzeuge wurden bei der anschließenden Kollision erheblich beschädigt, verletzt wurde niemand.

Überlingen

Unfall

Bei der Kollision zweier Pkw am Montag gegen 12.45 Uhr im Bereich der Kreuzung Hägerstraße/Alte Owinger Straße entstand Sachschaden von rund 13.000 Euro. Eine 75-jährige Opel-Fahrerin wollte aus der Hägerstraße geradeaus in Richtung Alte Owinger Straße fahren und missachtete die Vorfahrt eines 61-jährigen Mercedes-Fahrers.

