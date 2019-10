POL-KN: Weitere Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Polizeipräsidium Konstanz

Ravensburg

Pkw-Aufbruch oder Sachbeschädigung

Unbekannte Täter schlugen am Samstag im Zeitraum von 09.00 bis 11.00 Uhr auf dem Parkplatz bei der Heilig-Kreuz-Kirche in der Bischof-Ketteler-Straße die hintere linke Seitenscheibe eines dort geparkten VW Golf mit Ravensburger Kennzeichen ein. In dem Pkw befanden sich keine Wertgegenstände, entwendet wurde nichts. Der Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. Personen, die der Polizei hierzu sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751 803-3333, zu melden.

Ravensburg

Sachbeschädigung an Kfz

Unbekannte Täter zerkratzten im Zeitraum von Freitagabend bis Samstagvormittag an einem in der Schützenstraße in der Innenstadt geparkten BMW mit Ravensburger Kennzeichen die Motorhaube und rissen den Heckspoiler des Pkw ab. Der Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro. Personen, die der Polizei hierzu sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751 803-3333, zu melden.

Ravensburg

Sachbeschädigung an Kfz

Unbekannte Täter zerkratzten im Zeitraum von Freitagabend bis Samstagvormittag mit einem spitzen Gegenstand an einem in der Meersburger Straße im Bereich der Kreuzung Meersburger / Olga- / Karlstraße geparkten Mercedes-Sprinter mit Ravensburger Kennzeichen die Lackierung der linken Fahrzeugseite von der Fahrzeugtüre bis zur Ladeflächenwand. Der Sachschaden beträgt etwa 2.500 Euro. Personen, die der Polizei hierzu sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751 803-3333, zu melden.

Baienfurt

Einbruch in Verkaufsstand bei Sportgelände

Unbekannte Täter warfen im Zeitraum von Freitag bis Samstagvormittag an einem Verkaufsstand auf dem Sportgelände der SG Baienfurt in der Breite Straße mit einem Stein die Glasscheibe eines Fensters ein, entriegelten das Fenster, stiegen in den Verkaufsstand ein und entwendeten dort mehrere Kisten mit Getränken und Leergut. Personen, die der Polizei hierzu sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751 803-6666, zu melden.

Weingarten

Sachbeschädigung an Kfz

Unbekannte Täter zerkratzten im Zeitraum von Freitagabend bis Samstagvormittag mit einem spitzen Gegenstand an mehreren beim Porschezentrum in der Hähnlehofstraße abgestellten Pkw die Lackierungen und verursachten hierbei erheblichen Sachschaden. Personen, die der Polizei hierzu sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751 803-6666, zu melden.

Leutkirch im Allgäu

Diebstahl eines Mobiltelefons

Ein zunächst unbekannter Täter entwendete in der Nacht zum Samstag beim Ellerazhofer Weiher ein Mobiltelefon aus einem unverschlossenen Fahrzeug, in dem sich der 25-jährige Geschädigte schlafen gelegt hatte. Der Geschädigte, der das Mobiltelefon um 01.45 Uhr zuletzt nutzte, stellte gegen 08.30 Uhr das Fehlen des Gerätes fest. Durch eine Ortungsfunktion konnte er sein Mobiltelefon anschließend in der Memminger Straße in Leutkirch feststellen, wo Beamte des Polizeireviers Leutkirch im Allgäu das Gerät in der Wohnung des 26-jährigen Tatverdächtigen sicherstellten.

Leutkirch im Allgäu

Unfallflucht und Sachbeschädigung

Gleich zweifach geschädigt wurde der Fahrzeughalter eines silberfarbenen Audi mit Ravensburger Kennzeichen, der seinen Pkw im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Samstagnachmittag in der Schlotterbachgasse vor einer Bäckereifiliale geparkt hatte. An dem Pkw, der am rechten Fahrbahnrand der Schlotterbachgasse in Richtung der Kreuzung Memminger Straße / Schlotterbachgasse/ Schleifweg geparkt war, wurde einerseits die Lackierung auf der Beifahrerseite zerkratzt, weiterhin kollidierte der Lenker eines unbekannten, vermutlich rot lackierten Fahrzeugs mit der vorderen linken Seite des Audi, wodurch dort ein Unfallschaden am Kotflügel und am Stoßfänger entstand. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des Fremdschadens in Höhe von etwa 1.500 Euro zu kümmern. Hinweise zu beiden Straftaten erbittet das Polizeirevier Leutkirch im Allgäu, Tel. 07561 8488-0.

