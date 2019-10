Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Bergheim: Beim Wenden mit Rollerfahrerin zusammengestoßen - 27-Jährige leicht verletzt

Heidelberg (ots)

Bei einem Unfall am Freitag um 8.30 Uhr an der Kreuzung Bergheimer Straße/Fehrentzstraße wurde eine 27-jährige Rollerfahrerin leicht verletzt. Eine 71-jährige Fahrerin eines BMW hatte in der Bergheimer Straße über den Gleisbereich der Straßenbahn gewendet und die stadtauswärts fahrende Rollerfahrerin übersehen. Durch den Aufprall stürzte die 27-Jährige, sie wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. Während der Unfallaufnahme war der ÖPNV kurz beeinträchtigt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 3.000 Euro, die Feuerwehr war zur Reinigung der Fahrbahn von ausgelaufenem Benzin im Einsatz.

