Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Seckenheim: Fahrer eines dunklen Kombi verursacht Unfall und flüchtet Hinweise an die Polizei

Mannheim (ots)

Der Fahrer eines bislang nicht ermittelten Fahrzeugs, evtl. dunkler Kombi, verursachte am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr im Kreisverkehr der Schwabenstraße/Suebenheimer Allee einen Verkehrsunfall. Beim Einfahren achtete er nicht auf die im Kreisverkehr befindliche Autofahrerin, die bei Erkennen sofort eine Gefahrenbremsung einleiten musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei geriet sie auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern und prallte in der Ausfahrt Mannheim-Friedrichsfeld gegen den Bordstein. An ihrem Auto entstand ein Schaden von mindestens 2.000 Euro.

Der Verursacher kümmerte sich nicht um die Angelegenheit und entfernte sich unerlaubt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ladenburg, Tel.: 06203/9305-0, oder dem Polizeiposten Edingen-Neckarhausen, Tel.: 06203/892029, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell