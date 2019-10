Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Radfahrerin löst Unfall in der Weststadt aus, entfernt sich aber unerlaubt Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots)

Ohne auf den fließenden Verkehr in der Römerstraße/Franz-Knauff-Straße zu achten, fuhr am Donnerstagmorgen gegen 7.30 Uhr eine bislang nicht ermittelte Radfahrerin vom Fuß-/Radweg auf die Straße in Richtung Stadtmitte. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich dort eine 35-jährige Kia-Fahrerin wie auch eine 30-jährige Audi-Fahrerin. Während die Audi-Fahrerin gerade noch rechtzeitig stoppen konnte, reichte es der Kia-Fahrerin nicht mehr und prallte auf den Audi. Eine Mitfahrerin im Audi zog sich dabei leichte Verletzungen zu und wollte bei Bedarf einen Arzt konsultieren. Den nicht mehr fahrbereiten Kia transportierte ein Abschleppunternehmen ab.

Ein Zeuge sprach die Radfahrerin, die sich auch noch umgesehen hatte, auf den Unfall an, setzte dann aber ihre Fahrt fort. Eine Beschreibung der Frau liegt der Polizei nicht vor.

Verkehrsteilnehmer, die auf den Unfall am Donnerstagmorgen aufmerksam wurden und Hinweise zu der unbekannten Radfahrerin geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221/99-1700, zu melden.

