Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Video zeigt gefährliche Körperverletzung: Polizei vollstreckt sieben Durchsuchungsbeschlüsse

Bad Segeberg (ots)

Nachdem ein 14-Jähriger in Pinneberg von mehreren Personen vor laufender Kamera getreten wurde, vollstreckten Ermittler der Kriminalpolizei jetzt sieben Durchsuchungsbeschlüsse.

Am 23.08.19 wurde der Jugendliche nach einem vorangegangenen Streit im Bereich der Skaterbahn unter der Hochbrücke von mehreren Personen angegriffen. Er erstattete anschließend Anzeige bei der Polizei. Schon bei der Anzeigenerstattung konnte der 14-Jährige der Polizei ein Video der Tat übergeben. Später tauchte es auch in sozialen Medien auf. Die EG Jugend der Kriminalpolizei Pinneberg ermittelt gegen acht Beschuldigte im Alter zwischen 14 und 19 Jahren. Am Donnerstag, den 05.09.19, vollstreckten die Ermittler sieben Durchsuchungsbeschlüsse. Hierbei stellten die Beamten mehrere Beweismittel sicher.

Die Ermittlungen dauern an.

