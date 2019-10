Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Weststadt: Beim Einfahren von Hofeinfahrt mit Skoda kollidiert - drei Leichtverletzte - hoher Sachschaden - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Bei einem Unfall am Freitag kurz nach 9 Uhr im Czernyring/kurz vor der Kreuzung Speyerer Straße wurden drei Beteiligte leicht verletzt. Der 76-jährige Fahrer eines Audi war von einer Hofeinfahrt in den Czernyring eingebogen und dabei mit dem Skoda einer 31-jährigen Fahrerin kollidiert. Die 31-Jährige sowie der 33-jährgige Beifahrer und ein einjähriges Kind wurden mit leichten Verletzungen in eine Klinik eingeliefert. An dem Skoda entstand Totalschaden, am Audi erheblicher Sachschaden, beide Autos mussten abgeschleppt werden. Zeugen, die den Unfallbeobachtet haben, werden gebeten sich unter Telefon 06221/99-1700 beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dieter Klumpp

Telefon: 0621 174-1105

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell