POL-MA: Waibstadt: Reifen samt Felgen gestohlen - Wer hat den Diebstahl beobachtet ? Hinweise an die Polizei

Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Vier Sommerreifen samt Felgen, die der Geschädigte am Donnerstagnachmittag im Hof seines Anwesens in der Kirchstraße deponiert hatte, stahl ein bislang unbekannter Mann. Für wenige Minuten war die frei zugängliche Hofeinfahrt unbeaufsichtigt. In dieser Zeit näherte sich nach Angaben eines Zeugen der Fahrer eines weißen Sprinters, stoppte und lud die Reifen incl. Felgen ein. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Eine sofort nach Bekanntwerden des Diebstahls eingeleitete Fahndung nach dem Auto verlief ohne Erfolg.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/6900, oder beim Polizeiposten Waibstadt, Tel.: 07263/910673, zu melden.

