POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg

Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

Leichte Verletzungen zog sich der 29-jährige Lenker eines Fahrrades zu, der am Montagvormittag gegen 08.15 Uhr verbotswidrig einen entlang der Georgstraße verlaufenden Gehweg befuhr. Als die 50-jährige Lenkerin eines VW Touran von einem Grundstück aus auf die Georgstraße auffuhr, kam es zur Kollision mit dem Fahrradfahrer, der den Zusammenstoß trotz eines Bremsmanövers nicht mehr verhindern konnte. Der 29-Jährige stürzte nach dem Zusammenstoß auf die Straße. Er trug zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm. Er wurde durch den Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw der 50-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Ravensburg-Oberzell

Diebstahl aus Umkleidekabine

Unbekannte Täter entwendeten am Sonntagnachmittag im Zeitraum von 13.30 bis 17.30 Uhr während eines Fußballverbandsspiels aus der unverschlossenen Umkleidekabine eines Vereinsheimes in der Josef-Strobel-Straße die Geldbeutel von zwei Fußballaktiven mit jeweiligem Inhalt. Personen, die der Polizei hierzu sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751 803-3333, zu melden.

Weingarten

Diebstahl in Altenpflegeheim

Eine dreiste Wegnahme von Wertgegenständen wurde am Wochenende in einem Altenpflegeheim in der Moosbruggerstraße verübt. Während der Anwesenheit der 93-jährigen Heimbewohnerin in ihrem Zimmer betrat ein etwa 50 Jahre alter Mann, etwa 170 cm groß, schlank, schwarzhaarig, vermutlich aus Ost- oder Südosteuropa stammend, das Zimmer der Geschädigten und durchsuchte ihre Schränke und Kommoden. Die Heimbewohnerin ging davon aus, dass es sich um einen berechtigten Mitarbeiter des Pflegeheimes handelt. Sie ließ den Mann in ihrem Zimmer gewähren. Später stellte heraus, dass der Tatverdächtige mehrere wertvolle Schmuckstücke aus dem Zimmer des Opfers entwendet hatte. Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751 803-6666, zu melden.

Leutkirch im Allgäu

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Uneinsichtig erschien einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Leutkirch im Allgäu die 58-jährige Lenkerin eines VW Lupo mit Wohnsitz im Bundesland Bayern, die am Montagnachmittag gegen 16.15 Uhr in Urlau anlässlich einer polizeilichen Verkehrskontrolle keinen Führerschein vorweisen konnte. Die weitere Überprüfung der Frau führte zur Feststellung, dass die Tatverdächtige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und in Bayern bereits mehrfach wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis auffällig war. Der Pkw der 58-Jährigen wurde im Hinblick auf eine mögliche Einziehung sichergestellt.

Leutkirch im Allgäu

Diebstahl und Sachbeschädigung

Unbekannte Täter nahmen im Verlaufe des Montags oder in der Nacht zum heutigen Dienstag an einer Baustelle im Bereich der Grundschule Oberer Graben ein an einem Rohrpfosten befestigtes Verkehrszeichen mit Baustellenbezeichnung an sich. Mit dem Rohrpfosten schlugen sie bei der Grundschule gegen einen dort angebrachten Bewegungsmelder, der hierbei zerstört wurde. Das Verkehrszeichen wurde durch die Tatverdächtigen vom Rohrpfosten abmontiert und entwendet, den Rohrpfosten selbst ließen die Unbekannten bei der Grundschule zurück. Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zu dem oder den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leutkirch im Allgäu, Tel. 07561 8488-0, zu melden.

Leutkirch im Allgäu

Angeblicher Mitarbeiter von Microsoft

Ein unbekannter Mann rief am Montagmittag gegen 13.15 Uhr auf dem Festnetzanschluss einer 53-jährigen Frau an und gab sich als Mitarbeiter von Microsoft aus. Dem Anrufer gelang es zunächst, die Geschädigte zu täuschen und über das Internet den Zugriff auf ihren Rechner zu erhalten. Der 53-Jährigen wurde während des vermeintlichen Beratungstelefonats ihr Fehler bewusst, sie beendete das Gespräch und nahm ihren Computer vom Netz. Der angebliche Mitarbeiter von Microsoft versuchte anschließend noch einmal, die Geschädigte zu kontaktieren, was diese jedoch nicht mehr zuließ. Sie erstattet sodann eine Strafanzeige beim Polizeirevier Leutkirch im Allgäu.

Tipps und Hinweise zur Verhinderung von Betrugsdelikten durch falsche Mitarbeiter von Microsoft veröffentlicht die Polizei im Internet im Programm Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes unter der Fundstelle: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/falsche-microsoft-mitarbeiter/

Dass die Geschädigte zuletzt richtig reagierte, zeigt ein Blick auf die offizielle Homepage der Firma Microsoft. Dort wird erklärt, dass Microsoft unter keinen Umständen unaufgefordert Telefonanrufe durchführt oder Mails verschickt, in denen derartige Leistungen angeboten werden.

Leutkirch im Allgäu

Verkehrsunfallflucht

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am heutigen Dienstag gegen 06.15 Uhr auf der Landesstraße 319 zwischen der Autobahnanschlussstelle Leutkirch-Süd und Herlazhofen ereignete. Der 26-jährige Lenker eines Sattelzuges befuhr die Landesstraße in Richtung Herlazhofen. Im Gegenverkehr kam es zur Kollision mit einem unbekannten Kraftfahrzeug. Hierbei stießen die Außenspiegel der beiden Fahrzeuge zusammen. Ein nachfolgender Pkw wurde durch herumfliegende Trümmerteile beschädigt. Der unbekannte Unfallbeteiligte setzte seine Fahrt in Richtung Leutkirch fort, ohne seinen Pflichten nachzukommen und sich um die Regulierung des entstandenen Unfallschadens in Höhe von etwa 3.000 Euro zu kümmern. Personen, die der Polizei Hinweise zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Kißlegg, Tel. 07563 9099-0, zu melden.

Bad Wurzach

Versuchter Betrug

Ein 65-jähriger Rentner wurde bereits im September durch einen angeblich in Südafrika ansässigen Rechtsanwalt kontaktiert. Der angebliche Rechtsanwalt teilte dem Geschädigten die Erbschaft einer hohen Geldsumme mit. Der 65-Jährkge ließ sich zunächst auf die Sache ein und eröffnete nach entsprechender Aufforderung eine Bankverbindung bei einem im europäischen Ausland ansässigen Geldinstitut. Als er aufgefordert wurde, zur Verifizierung des Kontos einen vierstelligen Geldbetrag zu überweisen, kam ihm die Geschichte spanisch vor, weshalb er sich an eine örtliche Polizeidienststelle wandte, wo ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Betrugs eingeleitet wurde.

Informationen zum Schutz vor dieser als "Scamming" bekannten Betrugsmasche werden im Internet durch die Polizeiliche Kriminalprävention des Bundes und der Länder bereitgestellt.

Link: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/scamming/

Wangen im Allgäu

Verkehrsunfall mit verletzter Fußgängerin

Leichte Verletzungen zog sich eine 86-jährige Fußgängerin zu, die am Montagmittag gegen 13.00 Uhr auf dem entlang der Baumannstraße führenden Gehweg ging. Der 82-jährige Lenker eines Pkw fuhr gleichzeitig rückwärts aus einer Grundstückseinfahrt. Glücklicherweise tastete sich der 82-Jährige nur mit sehr geringer Geschwindigkeit auf der Grundstückseinfahrt heraus. Er erfasste beim Rückwärtsfahren den durch die Fußgängerin benutzten Rollator, weshalb die 86-Jährige zu Fall kam und auf den Gehweg stürzte. Der Unfallverursacher kümmerte sich um die verletzte Fußgängerin und brachte sie zurück zu ihrer Wohnadresse in einem Altenpflegeheim. Als die 86-Jährige dort von dem Vorfall berichtete, erfolgte seitens des Altenpflegeheimes die Verständigung des Polizeireviers Wangen im Allgäu, was zu einer nachträglichen Verkehrsunfallaufnahme führte.

Wangen im Allgäu

Brand in einer Wohnung

Eine auf einem Wohnzimmertisch zurückgelassene, brennende Kerze setzte am Montagabend gegen 18.15 Uhr in einer Wohnung im Mörikeweg einen auf dem Wohnzimmertisch liegenden Tischläufer in Brand. Die Rauchentwicklung führte zur Auslösung eines Brandmelders. Nachbarn wurden auf den Brandmelder aufmerksam und verständigten die Freiwillige Feuerwehr Wangen im Allgäu, die den entstehenden Wohnungsbrand löschte, bevor größerer Schaden entstand. Beschädigt wurde in der Wohnung letztlich nur die Oberfläche des Wohnzimmertisches.

Aichstetten

Überladener Transporter

Die Kontrolle eines Klein-Lkw mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,49 Tonnen am Montagmittag auf der Landesstraße 260 bei Aichstetten führte zur Feststellung, dass das mit Stanzmetallen beladene Fahrzeug um 1.870 Kilogramm überladen war. Die Überladung des Transporters betrug somit mehr als 53%. Weiterhin war das Altmetall nicht als Abfallstoff deklariert und das Fahrzeug nicht entsprechend gekennzeichnet. Zudem wurden am Fahrzeug erhebliche technische Mängel festgestellt. Gegen den 28-jährigen Fahrzeugführer und den in dem Transporter mitfahrenden, 39-jährigen Fahrzeughalter erfolgen Bußgeldanzeigen bei der zuständigen Bußgeldbehörde. Die Weiterfahrt wurde den beiden Betroffenen bis zur Umladung des Altmetalls und Beseitigung der technischen Mängel untersagt.

Amtzell

Verkehrsunfall durch Übermüdung

Übermüdung der 42-jährigen Fahrzeugführerin war offensichtlich die Ursache eines Verkehrsunfalles, der sich am Montagabend gegen 23.30 Uhr auf der Bundesautobahn A 96 in Fahrtrichtung Lindau zwischen der Anschlussstelle Wangen-West und der Behelfsausfahrt Neuravensburg ereignete. Die 42-jährige mit Fahrziel in der Schweiz kam in einem Baustellenbereich mit ihrem Pkw nach rechts von ihrem Fahrstreifen ab und stieß seitlich gegen die Fahrbahnbegrenzung. An ihrem Volvo entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Ein Fremdschaden entstand nicht, verletzt wurde niemand.

