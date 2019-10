Polizei Steinfurt

POL-ST: Lienen, Verkehrsunfall

Lienen (ots)

Auf dem Handieker Damm hat sich am Montagnachmittag (28.10.2019) ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Im Kreuzungsbereich mit der Straße "Kibben Himmel" ist ein PKW mit einem Kleinkraftrad kollidiert. Der 15-jährige Zweiradfahrer erlitt dabei schwerste Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber flog den Lienener ins Osnabrücker Klinikum. Gegen 17.00 Uhr fuhr der Jugendliche mit dem Motorroller auf der Straße Kibben Himmel. Am vorfahrtberechtigten Handieker Damm kam es zur Kollision mit dem PKW eines 21-jährigen Fahrers aus Lienen, der in Richtung Lengericher Straße fuhr. Der Sachschaden am PKW wird auf einige Tausend Euro geschätzt. Der vollkommen beschädigte Motoroller, geschätzter Schaden etwa 1.000 Euro, wurde sichergestellt.

Polizei Steinfurt

