Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfall -6 Leichtverletzte-

Rheine (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Canisiusstraße/Hopstener Damm/Siedlerstraße sind am Freitag (25.10.), gegen 19.15 Uhr, sechs Personen leicht verletzt worden. Ein 20-jähriger Autofahrer beabsichtigte, den bisherigen Erkenntnissen zufolge, trotz Rotlicht zeigender Lichtzeichenanlage, die Kreuzung von der Canisiusstraße kommend geradeaus in Richtung Siedlerstraße zu überqueren. Es kam zur Kollision mit dem PKW eines 32-Jährigen, der den Hopstener Damm in Richtung Innenstadt befuhr. In dem Fahrzeug des 32-Jährigen saßen vier weitere Personen, die ebenfalls leicht verletzt wurden. Alle Verletzten wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

