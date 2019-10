Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Widerstand gegen Polizeibeamten/ Trunkenheitsfahrten

Rheine (ots)

Am Samstag (26.10.), gegen 20.00 Uhr, ist einem nicht im Dienst befindlichen Polizeibeamten auf der Aloysiusstraße ein Fahrradfahrer aufgefallen, der offensichtlich erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Der Mann fuhr auf dem Bürgersteig und auf der Fahrbahn in deutlichen Schlangenlinien. Entgegenkommende Fahrzeuge mussten Anhalten beziehungsweise Ausweichen. Als der Beamte den Radfahrer ansprach, fiel dieser mit seinem Fahrrad zu Boden. Der Beamte verständigte eine Polizeistreife, die kurze Zeit später am Einsatzort eintraf. Als die Beamten die Personalien des 29-Jährigen feststellten, erschien ein weiterer, ebenfalls erheblich angetrunkener Radfahrer am Einsatzort. Auch er wurde von den Beamten angehalten. Bei der weiteren Kontrolle reagierten dann beide äußerst aggressiv, versuchten einen Beamten durch Beinstellen zu Fall zu bringen und weigerten sich, den polizeilichen Anordnungen Folge zu leisten. Sie wurden daraufhin vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache nach Rheine gebracht. Den beiden 29 und 36 Jahre alten Männern aus Rheine wurden Blutproben entnommen. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

