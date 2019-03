Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Katz und Maus mit der Polizei - Graffitisprayer gefasst

Moers (ots)

Ein 30-jähriger Moerser beobachtete am Sonntag an der Düsseldorfer Straße gegen 00.30 Uhr einen 18-jährigen Mann aus Duisburg, der Graffitis an eine Bushaltestelle sowie auf eine Grundstücksmauer sprühte.

Die alarmierten Polizeibeamten erwischten den Mann, der eine Sprühdose in der Hand hielt und gerade die Grundstücksmauer besprühte, auf frischer Tat bei seinem "Kunstwerk".

Als er den Streifenwagen erblickte, nahm er die Beine in die Hand und rannte in nördliche Richtung der Düsseldorfer Straße.

Nachdem weitere Beamte sich aber gerade aus dieser Richtung näherten, machte er auf dem Absatz kehrt und wechselte erneut die Fluchtrichtung.

Das nutzte dem Mann aber nichts.

Er konnte schließlich kurz vor dem Kreuzungsbereich Düsseldorfer Straße / Siedweg durch die eingesetzten Beamten vorläufig festgenommen werden.

Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

