Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Einbrecher hatten es auf Kellerräume abgesehen

Polizei sucht Zeugen

Moers (ots)

Unbekannte hatten es seit Anfang März auf Kellerräume im Bereich der Innenstadt und in Utfort abgesehen. Obwohl es in den meisten Fällen beim Versuch blieb, betraf es eine Vielzahl von Häusern an der Uerdinger Straße, der Prinzenstraße, der Hülsdonker Straße und zwei weitere an der Baerler Straße. Hier scheiterten die Täter oder aber entkamen ohne Beute. An der Südstraße drangen sie gewaltsam in eine Garage ein und stahlen eine Taschenlampe.

Auch bei Kellerräumen von Mehrfamilienhäusern an der Waldenburger Straße, der Marktstraße, der Trakehnenstraße und an der Rheinbergerstraße versuchten die Täter "ihr Glück". Auch hier scheiterten sie überwiegend oder entkamen mit geringer Beute.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell