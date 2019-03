Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Schermbeck - Dreiste Einbrecher unterwegs

Polizei sucht Zeugen

Schermbeck (ots)

Schreck in der Morgenstunde für eine 47-jährige Frau aus Schermbeck:

Als sie Sonntagmorgen gegen 08.00 Uhr in ihr Wohnzimmer kam, bemerkte sie, dass die Terrassentür geöffnet war und zwei Laptops fehlten, die zuvor noch auf dem Tisch gestanden hatten.

Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten fest, dass Unbekannte in der Zeit von Samstag, 21.30 Uhr, bis Sonntagmorgen, 08.00 Uhr, in das Reihenhaus an der Ulmenstraße eingedrungen waren.

Neben den beiden Laptops hatten die Einbrecher ebenfalls die Handtasche entwendet. Die Frau sowie ihre beiden Kinder hatten zu diesem Zeitpunkt in den oberen Räumen geschlafen und von den Eindringlingen nichts mitbekommen.

Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und bittet Zeugen, die Hinweise geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich mit der Polizeiwache Hünxe, Tel.: 02858 / 91810-0, in Verbindung zu setzen.

