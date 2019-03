Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Unbekannter zeigte sich

Weitere Zeugen gesucht

Dinslaken (ots)

Am Samstag gegen 11.55 Uhr joggte eine 50-jährige Frau aus Dinslaken um den Rotbachsee, als sich ihr an der nördlichen Seeseite eine unbekannte männliche Person in schamverletzender Weise zeigte.

Beschreibung des Exhibitionisten:

Der Unbekannte kann nur vage beschrieben werden. Er trug zum Tatzeitpunkt eine schwarze Mütze, eine graue Sweatshirtjacke und möglicherweise ein schwarzes T-Shirt.

Zeugen, die den Mann beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell