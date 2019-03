Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kreis Wesel - Witterungsbedingte Einsätze -

Kreisgebiet Wesel (ots)

Witterunsgedingt kam es am Samstag im Kreis Wesel in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 20:00 Uhr zu 53 Einsätzen. Im Kreisgebiet knickten Bäume um, Baustellenabsperrungen und Werbeplakate fielen um, Lichtzeichenanlagen fielen aus. Mehrere PKW wurden durch herabfallende Dachziegel oder umgewehte Verkehrszeichen beschädigt. In Dinslaken musste die Willy-Brandt-Straße zwischen Voerde Straße und Dr. Otto-Seidel-Str. für ca. 40 Minuten gesperrt werden, weil die Gefahr bestand, dass ein großer Baum auf die Fahrbahn stürzen könnte. Die Feuerwehr beseitigte die Gefahrenstelle, wie auch in vielen anderen Fällen, mit der Kettensäge. In Alpen fiel durch eine beschädigte Oberleitung für längere Zeit der Strom aus. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.

