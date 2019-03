Kreispolizeibehörde Wesel

Wöchentlich veröffentlichen wir unsere geplanten Radar-Messstellen. Wer nun glaubt, dass die Autofahrer an den "bekannten" Stellen vorsichtiger fahren, hat weit gefehlt. Gestern, zwischen 07.00 Uhr und 20.00 Uhr, haben unsere Kollegen mal wieder die Geschwindigkeit an der B 58 n in Richtung Grünthal gemessen.

Von 7414 gemessenen Fahrzeugen waren 456 Autofahrer zu schnell. 350 Autofahrer kamen glimpflich mit einem Verwarnungsgeld davon, weitere 106 müssen tiefer in die Tasche greifen: Sie erwarten Bußgelder und Punkte im Zentralregister. Sieben Autofahrer müssen demnächst das Auto für einen gewissen Zeitraum stehen lassen, sie waren so schnell, dass ein Fahrverbot die logische Konsequenz ist.

Der Fahrer eines VW brachte gegen 15.00 Uhr anstatt der erlaubten 70 km/h stattliche 144 km/h auf den Tacho und ist damit unser negativer Spitzenreiter.

