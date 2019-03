Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Verkehrsunfallflucht - Fahrradfahrer leicht verletzt

Moers (ots)

An der Grundstücksausfahrt der Römerstraße zwischen den Häusern Nr. 674 und 676 kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Der Radfahrer verletzte sich dabei leicht. Der Pkw Fahrer entfernte sich unerkannt vom Unfallort. Ein 38-jährige Fahrradfahrer aus Moers befuhr Freitag gegen kurz vor 15:00 Uhr den Radweg der Römerstraße in entgegengesetzter Fahrtrichtung in Richtung AVIA Tankstelle. In Höhe der Grundstücksausfahrt kollidierte er mit einem Pkw der von dem Grundstück auf die Römerstraße fahren wollte. Der Radfahrer verletzte sich leicht an der Hand. An seinem Fahrrad entstand leichter Sachschaden. Der Pkw Fahrer stieg aus, unterhielt sich kurz mit dem Fahrradfahrer, entfernte sich aber sodann von der Unfallstelle. Seine Personalien sind nicht bekannt. Bei dem Pkw handelt es sich um ein silbernes Fahrzeug, möglicherweise um einen VW Golf. Der Fahrer wird beschrieben : schlang, ca. 40 Jahre alt, südländisches Aussehen. Wer den Vorfall beobachtet hat und nähere Angaben zu dem Verkehrsunfall machen kann meldet sich bitte bei der Polizei in Moers, Tel: 02841- 171-0

