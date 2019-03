Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - 18-Jähriger bricht Autos auf

Vorläufige Festnahme

Dinslaken (ots)

Ein 18-jähriger Mann aus Dinslaken brach am Samstagmorgen gegen 00.40 Uhr in drei parkende PKW an der Südstraße ein. Er durchwühlte den Innenraum der Autos auf der Suche nach Wertgegenständen.

Eine 42-jährige Anwohnerin beobachtete den Dinslakener bei der Tatausführung. Sie öffnete ein Fenster und sprach ihn an. Daraufhin flüchtete der 18-Jährige zu Fuß in Richtung Oststraße.

Die alarmierten Polizeibeamten nahmen den Mann schließlich in Tatortnähe vorläufig fest.

Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

