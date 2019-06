Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich des Polizeikommissariates Salzgitter-Bad vom 31.05.2019, 09.00 Uhr, bis 01.06.2019, 09.00 Uhr

Salzgitter (ots)

Verkehrsunfallflucht Ort: 38259 Salzgitter-Bad, An der Erzbahn Zeit: 31.05.2019, 13:15 Uhr - 13:30 Uhr Hergang: Ein zur Zeit unbekannter Kraftfahrzeugführer beschädigte beim Ein- oder Ausparken die Fahrerseite eines auf dem Parkplatz eines Nahversorgungsmarktes zum Parken abgestellten grauen Pkw VW Golf. Der Unfallverursacher setzte nach dem Zusammenstoß seine Fahrt fort, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Salzgitter-Bad unter Tel. 05341/825-0 in Verbindung zu setzen.

Einbruch in leerstehendes Gebäude Ort: 38259 Salzgitter-Bad, Porschestraße Zeit: 30.05.2019, 00:00 Uhr - 31.05.2019, 12:30 Uhr Hergang: Ein oder mehrere zurzeit unbekannte Täter drangen durch gewaltsames Öffnen einer Zugangstür in das leerstehende Gebäude eines ehemaligen Nahversorgungsmarktes ein. Ob aus dem Gebäude Diebesgut erlangt werden konnte, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Durch die Tat entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Salzgitter-Bad unter Tel. 05341/825-0 in Verbindung zu setzen.

